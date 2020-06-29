Украина КАРТА Сегодня в Украину вернутся грозовые дожди, но жара не спадет

2020-06-29 11:15 213
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В понедельник во всех областях Украины, кроме центральных и южных, ожидаются грозовые ливни.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, на западе страны днем синоптики прогнозируют дождь, температура воздуха поднимется до +30.

В северных и восточных регионах дневная температура составит 26-28 тепла, ночью столбик упадет до +16. 

В центральных и южных регионах, кроме Херсонской области, без осадков, днем до 30 градусов тепла, ночью +19...22.В Киеве 29 июня будет держаться сухая погода, дневная температура поднимется  до +29.

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