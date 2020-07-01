Детали Preppy-look: вечная молодость твоего стиля

2020-07-01 07:29 198
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Стиль и изысканность «золотой молодежи» возвращаются, вытесняя с подиумов экстравагантный гранж. Преппи – оптимальный выбор для тех, кто предпочитает выглядеть элегантно, стильно, безупречно и молодо. Как подобрать Preppy-look без опытного стилиста?

Гарвардский стиль

Движение преппи возникло в середине 50-х годов прошлого века в Америке. Студенты элитных колледжей творчески переосмыслили аристократическую классику и совместили ее с комфортом и непосредственностью кэжуал и кантри.

У преппи нет возрастных ограничений. Изысканно одеваются школьники и студенты, политики и гении Силиконовой долины, мамы в декрете и леди на пенсии. Спустя десятилетия выпускники лучших университетов мира по-прежнему предпочитают твидовые пиджаки, классические джемперы и рубашки. Вспомните стиль профессора Лэнгдона в интерпретации Тома Хэнкса – это стопроцентный преппи 50+.

Важно быть одетым «к месту», прилично, аккуратно и не чувствовать скованности. При этом блузка женская без сомнений дополняется расклешенной юбкой и мужским пуловером, а клетчатая рубаха фермера мирно соседствует с классическими брюками со стрелками и лоферами с милыми кисточками.

Стиль преппи – это:

  • чиносы или бермуды вместо джинсов-бойфрендов;
  • рубашка-поло или блейзер вместо растянутой майки;
  • футболка под клетчатой рубашкой или кардиганом;
  • офисная блузка под джемпером или узким пиджаком;
  • юбки в складку, жилеты с ромбами и платья –трапеции;
  • туфельки и ботильоны на невысоком каблуке;
  • топсайдеры, слипоны, мокасины и лоферы.

Главное условие стиля – идеальный крой и сочетаемость всех элементов костюма. Цвета: ахроматические белые, серые, черные; натуральные песочные, терракотовые, мшистые, травяные. Дополнение: красный, синий, оранжевый.

Возрождение преппи

В магазинах сети Интертоп представлены бренды, творчески переосмыслившие стилистику подрастающего американского истеблишмента: Lacoste, Tommy Hilfiger, Timberland, MEXX, Sergio Tacchini, Rieker. За последние годы ассортимент пополнился интересными коллекциями от украинских модельеров: VOVK, BRASKA, POUSTOVIT, ISSA, GEM. На сайте Интертоп в разделе «Подобрать Look» особо выделен стиль преппи.

21 век сменил сдержанные ахроматические образы и добавил к серому и коричневому яркие краски. В моде клетчатые рубашки любых расцветок, легкие летние платья в цветочек, разноцветные слипоны и носки с веселыми картинками а-ля Джастин Трюдо.

загрузка...
загрузка...

Еще новости в разделе "Детали"

Preppy-look: вечная молодость твоего стиля

2020-07-01 07:29 198

Ученые нашли способ понижать давление без лекарств

2020-06-30 22:00 684

Онищенко: действия Байдена в Украине – криминальны

2020-06-30 13:28 639

АТАКА НА НИКОЛАЕВСКИЙ ГЛИНОЗЕМНЫЙ ЗАВОД: КАК ЭКОРЕЙДЕР КУФТЫРЕВ СТАЛ ПЕШКОЙ В ИГРЕ ЛЕВОЧКИНА

2020-06-29 11:43 1092
Все статьи раздела "Детали"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

Preppy-look: вечная молодость твоего стиля 2020-07-01 07:29 198
Ученые нашли способ понижать давление без лекарств 2020-06-30 22:00 684
Онищенко: действия Байдена в Украине – криминальны 2020-06-30 13:28 639
АТАКА НА НИКОЛАЕВСКИЙ ГЛИНОЗЕМНЫЙ ЗАВОД: КАК ЭКОРЕЙДЕР КУФТЫРЕВ СТАЛ ПЕШКОЙ В ИГРЕ ЛЕВОЧКИНА 2020-06-29 11:43 1092

Лента

10:11 Доллар и евро в Украине подешевели - правильный курс валют на сегодня
09:38 С 1 июля Киев откажется от всех билетов на общественный транспорт
09:10 Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро выдворил из страны дипломатов ЕС
08:39 Игорный бизнес и защита от COVID-19 - какие законопроекты Рада рассмотрит 1 июля
08:12 Пандемия китайского коронавируса быстро ускоряется - глава ВОЗ раскрыл суровую правду
07:29 Preppy-look: вечная молодость твоего стиля
22:00 Ученые нашли способ понижать давление без лекарств
21:30 Шмыгаль заявил, что в любой момент готов уйти в отставку
21:00 Евросоюз утвердил список стран, из которых разрешен въезд
20:30 Украинцам пересчитают пенсии: кому и сколько