Детали Preppy-look: вечная молодость твоего стиля

2020-07-01 07:29 198

Стиль и изысканность «золотой молодежи» возвращаются, вытесняя с подиумов экстравагантный гранж. Преппи – оптимальный выбор для тех, кто предпочитает выглядеть элегантно, стильно, безупречно и молодо. Как подобрать Preppy-look без опытного стилиста?

Гарвардский стиль

Движение преппи возникло в середине 50-х годов прошлого века в Америке. Студенты элитных колледжей творчески переосмыслили аристократическую классику и совместили ее с комфортом и непосредственностью кэжуал и кантри.

У преппи нет возрастных ограничений. Изысканно одеваются школьники и студенты, политики и гении Силиконовой долины, мамы в декрете и леди на пенсии. Спустя десятилетия выпускники лучших университетов мира по-прежнему предпочитают твидовые пиджаки, классические джемперы и рубашки. Вспомните стиль профессора Лэнгдона в интерпретации Тома Хэнкса – это стопроцентный преппи 50+.

Важно быть одетым «к месту», прилично, аккуратно и не чувствовать скованности. При этом блузка женская без сомнений дополняется расклешенной юбкой и мужским пуловером, а клетчатая рубаха фермера мирно соседствует с классическими брюками со стрелками и лоферами с милыми кисточками.

Стиль преппи – это:

чиносы или бермуды вместо джинсов-бойфрендов;

рубашка-поло или блейзер вместо растянутой майки;

футболка под клетчатой рубашкой или кардиганом;

офисная блузка под джемпером или узким пиджаком;

юбки в складку, жилеты с ромбами и платья –трапеции;

туфельки и ботильоны на невысоком каблуке;

топсайдеры, слипоны, мокасины и лоферы.

Главное условие стиля – идеальный крой и сочетаемость всех элементов костюма. Цвета: ахроматические белые, серые, черные; натуральные песочные, терракотовые, мшистые, травяные. Дополнение: красный, синий, оранжевый.

Возрождение преппи

В магазинах сети Интертоп представлены бренды, творчески переосмыслившие стилистику подрастающего американского истеблишмента: Lacoste, Tommy Hilfiger, Timberland, MEXX, Sergio Tacchini, Rieker. За последние годы ассортимент пополнился интересными коллекциями от украинских модельеров: VOVK, BRASKA, POUSTOVIT, ISSA, GEM. На сайте Интертоп в разделе «Подобрать Look» особо выделен стиль преппи.

21 век сменил сдержанные ахроматические образы и добавил к серому и коричневому яркие краски. В моде клетчатые рубашки любых расцветок, легкие летние платья в цветочек, разноцветные слипоны и носки с веселыми картинками а-ля Джастин Трюдо.