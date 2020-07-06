Украина КАРТА В Украине снова жара, но западные области накроют грозовые ливни

2020-07-06 11:42 225

Сегодня часть западных регионов Украины снова накроют грозовые дожди. При этом на остальной территории страны синоптики прогнозируют солнечную погоду и жару.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, в центральных и северных регионах днем столбики термометров поднимутся до +34, ночью температура составит +17...+20.На востоке ожидается жара – от 32 до +38 днем и от +17 до +23 ночью. На юге максимальная дневная температура составит +38 градусов, ночью от +19 до +24.В западных областях дневная температура сохранится на уровне +29...+32 градусов, ночью – от +15...+18. Осадки и гроза ожидаются в Волынской, Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

В Киеве 6 июня осадков не будет, температура днем поднимется до +32 , ночью термометры покажут около +19.

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