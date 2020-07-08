Украина КАРТА Дожди, грозы и жара - синоптики обновили прогноз погоды на 8 июля

2020-07-08 11:42 120
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Сегодня на востоке, а также некоторых северных и южных областях Украины синоптики прогнозируют дожди с грозами. Однако, холодно не будет, днем температура поднимется +33.

По данным Гидрометцентра, на западе страны ожидается сухая погода без осадков, дневная температура воздуха +18...+23. В восточных областях пройдут грозовые дожди, а столбики термометров днем прогреются до +33.

В центре Украины будет сухо, только в Днепропетровской области синоптики прогнозируют осадки в виде дождей с грозами. Температура воздуха днем +21...+27. В южных областях также преимущественно сухо, только в Херсонской области и Крыму ожидаются грозовые дожди. Температура воздуха в регионе около +30. На севере также  без осадков. Дневная температура воздуха составит +20...+23.

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Украина

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