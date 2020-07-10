Украина КАРТА Прогноз погоды на выходные: жара до +35°C, грозы и холодные ночи

2020-07-10 14:46 153
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Сегодня на всей территории ожидается сухая и жаркая погода. Столбики термометров днем поднимутся до +31 и выше. За исключением нескольких регионов, где ожидаются осадки,  ближайший уикенд в стране бадет достаточно жарким. При этом по ночам температура будет падать до 10-15.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, 10 июля на западе страны днем термометры покажут 26-30 тепла. В восточных областях воздух днем прогреется до +29 градусов. В центральном регионе средняя дневная температура воздуха днем 26-29. На севере днем воздух прогреется до +29, ночью местами опустится до +10. В южных областях традиционно теплее всего, здесь температура воздуха днем +26...+31.

Прогноз погоды на пятницу 10 июля

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Прогноз погоды на воскресенье 12 июля

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Украина

КАРТА Прогноз погоды на выходные: жара до +35°C, грозы и холодные ночи 2020-07-10 14:46 153
Спасатели предупредили украинцев о чрезвычайной опасности 2020-07-10 12:16 231
фото Зеленский продал дом под Киевом и переехал в резиденцию Конча-Заспа 2020-07-10 09:38 489
Синоптики сообщили, когда в Украину вернется летняя жара 2020-07-09 22:00 978

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