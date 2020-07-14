Коронавирус КАРТА Украинцев предупредили об опасных погодных условиях - к чему готовиться

2020-07-14 12:43 225
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14 июля в большинстве областей Украины ожидаются потенциально опасные погодные условия,  сообщает Гидрометеоцентр.

"Днем 14 июля на Левобережье грозы, в отдельных районах град и шквалы 17-22 м/с, в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях значительные дожди, в южных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

14 июля в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Донецкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозу погоды на вторник, дожди и грозы ожидаются в восточных, а также Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

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