Украина КАРТА Прогноз погоды на сегодня: грозовые ливни и холодные ночи

2020-07-15 12:16 291

Сегодня в Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях ожидаются дожди с грозами. В остальных регионах переменно солнечно и без осадков.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра Украины, на территории северных и западных областей температура воздуха днем повысится до 20-23 градусов тепла, а ночью - до 9-14.

На востоке и юге днем температура повысится до 26 градусов тепла, а ночью - до 14-16. В центральной части страны температура воздуха днем достигнет 21-23 градусов тепла, а ночью - 11-14.

В Киеве сегодня солнечно и без осадков. Температура повысится до 20-22 градусов тепла, однако ночью опять будет прохладно до +14.

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