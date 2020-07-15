Сегодня в Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях ожидаются дожди с грозами. В остальных регионах переменно солнечно и без осадков.
Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра Украины, на территории северных и западных областей температура воздуха днем повысится до 20-23 градусов тепла, а ночью - до 9-14.
На востоке и юге днем температура повысится до 26 градусов тепла, а ночью - до 14-16. В центральной части страны температура воздуха днем достигнет 21-23 градусов тепла, а ночью - 11-14.
В Киеве сегодня солнечно и без осадков. Температура повысится до 20-22 градусов тепла, однако ночью опять будет прохладно до +14.
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