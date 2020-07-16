Коронавирус КАРТА В Киеве снова выявили более сотни новых случаев инфицирования коронавирусом

2020-07-16 11:42 237

В Киеве за минувшие сутки выявили 116 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Это существенно меньше вчерашнего показателя, когда сообщалось о 147 заболевших.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, по его данным, заболели 62 женщины в возрасте от 21 до 86 лет, 50 мужчин в возрасте от 18 до 81 года, две девушки – 15 и 17 лет и двое мальчиков, которым 6 и 8 лет.

В больницы госпитализировали 27 пациентов. Остальные лечатся дома на самоизляции под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком (21), Деснянском (20) и Голосеевском (18) районах.

Всего по состоянию на 16 июля в столице уже 6 613 подтвержденных случаев COVID-19, 126 человек скончались, 2 160 преодолели болезнь.

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