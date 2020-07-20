Украина КАРТА Сегодня в Украине ожидаются грозовые ливни и жара до +32°C

2020-07-20 11:43 582

Сегодня, 20 июля, в южных и западных областях Украины ожидаются дожди с грозами, на остальной территории страны - сухая погода. При этом жара не отступит, температура воздуха днем поднимется до +32.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра, на западе пройдут дожди с грозами, дневная температура воздуха днем порядка +26 . На востоке страны без осадков, днем воздух прогреется до +28 .

В центре страны также осадков не ожидается, дневная температура воздуха - 24-29 градусов выше нуля. В северных областях синоптики также прогнозируют сухую погоду. Здесь столбики термометров покажут до +28. На юге ожидаются дожди с грозами, максимальная температура воздуха днем +32.

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