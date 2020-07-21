Украина КАРТА В западных и северных областях сегодня ожидаются мощные ливни с грозами

2020-07-21 12:44 267

Сегодня в западных и северных областях страны пройдут дожди с грозами, на остальной территории страны ожидается сухая и теплая погода. При этом жара и не подумает отступать, днем столбики термометров поднимутся до +32.

Как указано в прогнозе Гидрометеоцентра Украины, на западе ожидаются осадки в виде дождя с грозами. Дневная температура воздуха в регионе +24...+28. В восточных областях в этот день без осадков, днем столбики термометров покажут +26...+29. В центральном регионе преимущественно без осадков, только в Винницкой области пройдут дожди с грозами. Температура воздуха днем -до+29.

На юге без осадков и традиционно теплее всего, здесь дневная температура воздуха достигнет отметки +32. На севере страны местами ожидаются осадки. ВЖитомирской и Черниговской областях пройдут дожди с грозами, а в Киевской и Сумской областях синоптики прогнозируют сухую погоду. Температура воздуха днем в этом регионе составит +28.

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