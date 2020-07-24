Украина КАРТА Погода на выходные: В Украину идут грозовые ливни, температура упадет до +12°C

2020-07-24 15:28 348
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Сегодня в Украине будет тепло и сухо, температура воздуха повысится до +30. Но на выходных в страну вернутся дожди и грозы. 

Как указано в прогнозе Гидрометцентра, в пятницу, 24 июля, на территории северных, западных и центральных областей днем температура воздуха повысится до +26 градусов тепла, ночью похолодает до +14. В восточных областях днем будет +25...+27 . В южных областях в этот день ожидают +28...+30, а ночью +17...+19. В Киеве синоптики осадков не прогнозируют. В этот день температура воздуха повысится до 26 тепла, а ночью порядка +14.

Прогноз погоды на субботу, 25 июля

Прогноз погоды на воскресенье, 26 июля

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