Украина КАРТА Прогноз погоды на выходные: Грозовые ливни, град и шквальные ветер

2020-07-31 14:46 96
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Синоптики предупреждают о граде и шквалах до 20 м/с в некоторых областях Украины. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

В пятницу, 31 июля, на востоке и юге Украины пройдут грозовые дожди. Максимальная температура воздуха составит +32. На территории западных областей дневная температура составит +23...+25,  ночью - до +14. На севере днем термометры покажут +24 , однако ночью похолодает до +13. В центральной части страны и на востоке ожидаются дожди с грозами, днем температура будет до +29 , ночью - +16...+18. На юге днем ожидается +29...+32 , ночью не выше +21.

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Украина

КАРТА Прогноз погоды на выходные: Грозовые ливни, град и шквальные ветер 2020-07-31 14:46 96
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