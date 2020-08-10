Украина SkyUp запустил продажу билетов по 14 европейским маршрутам с вылетом из Киева

2020-08-10 15:46 291

Авиакомпания SkyUp запустила продажу билетов по 14 европейским маршрутам на зимний сезон. Об этом сообщается на сайте компании.

"Подготовка зимнего расписания 2020-2021 в самом разгаре, но нам уже хочется поделиться с вами. 7 августа открываем продажу билетов по 14 европейским маршрутам с вылетом из Киева", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что зимний сезон традиционно стартует в октябре и продлится до 27 марта 2021, однако некоторые рейсы компания намерена запустить уже в сентябре.

Напомним, на днях ЕС обновил список стран "зеленой зоны". Украина не вошла в обновленный список третьих стран, резидентам которых разрешено в условиях пандемии коронавируса въезжать в государства ЕС.

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