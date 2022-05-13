Мир Авиакомпания Wizz Air выделяет 10 тысяч бесплатных билетов для украинских беженцев

2022-05-13 22:12

Для украинцев, которые выехали из-за войны в европейские страны и желают отправиться в Великобританию, авиакомпания Wizz Air выделит 10 тысяч билетов. Об этом сообщает Travel Weekly.

Отмечается, что перелет можно будет совершить с 14 мая до 15 июня.

Беженцы из Украины, которые выехали в соседние страны - Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию - получат доступ к рейсам в Великобританию, если они получили в эту страну визу по правительственной схеме "Дома для Украины".

Билеты можно получить на 61 маршруте из разных городов. Беженцы бесплатно могут взять с собой одно место багажа и одно место ручной клади.

"Основная цель этой инициативы - предоставить украинским беженцам бесплатный проезд в это кризисное время, а также поддержать визовую схему правительства Великобритании Homes for Ukraine", - говорится в заявлении Wizz Air.

По состоянию на 5 мая по схеме предоставления жилья местными жителями в Великобританию уже прибыли 37 тысяч украинских беженцев, всего выдано 95 тысяч виз.