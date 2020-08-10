Детали КАК ВЫБРАТЬ МОЩНЫЙ КОНДИЦИОНЕР?

2020-08-10 13:13 153

Выбор мощного оборудования — процесс непростой и требующий особой внимательности. Ведь кондиционеры обладают своими специфическими характеристиками, от которых будет зависеть дальнейший опыт использования. Сперва необходимо ознакомиться с множеством технических и физических показателей. Благодаря им вы поймете, как устройство будет выглядеть, какие габариты иметь и как будет применяться.

Разновидности кондиционеров

Основных типов кондиционеров всего два:

мобильные;

сплит-системы.

Мобильными системами называют небольшие моноблоки, которые можно легко перемещать в разные комнаты при помощи колесиков. Монтажа не требуют, их достаточно расположить в удобном месте и подключить в розетку. Они довольно дорогостоящие как для непостоянных устройств и не очень мощные (около 4 кВт). Они требуют достаточного ухода: необходимо регулярно сливать конденсат. Также могут работать нестабильно и вместо холодного впускать в комнату теплый воздух.

Сплит-системы — это установки, состоящие из двух частей: внутренний и внешний блоки. Издают мало шума и могут очищать и увлажнять воздух. Такие модели, в свою очередь, делятся на мульти-сплит и канальный сплит. Мульти-сплит можно установить в нескольких довольно больших комнатах. Канальные часто используют в отелях и гостиницах, когда необходимо охлаждать несколько номеров.

На что обратить внимание при покупке?

Сперва учтите тип системы отопления в вашем доме. Если она зависит от электричества, то лучше присмотреть модель с обогревом системы сплит. Даже при условии, что отопление газовое, игнорировать кондиционер с подогревом не стоит. В особенности осенью, когда бывают дни, когда в доме становится холодновато, но запускать систему отопления еще рано. Именно для такого и нужны кондиционеры, чтобы отопить ту площадь, которая вам необходима.

Второй фактор — шум. Если устройство будет издавать слишком громкие звуки, то лучше не брать его для спальни, ведь из-за этого может нарушиться сон. Можно выбрать мобильный кондиционер, но это больше временный, нежели постоянный вариант.

Не стоит пренебрегать энергоэффективностью, ведь это, в первую очередь, ваша экономия. Самый лучший выбор будет с уровнем А. Лучше заплатить изначально за кондиционер в Алло немного дороже, но зато не придется переплачивать за электроэнергию.