Коронавирус КАРТА Число зараженных в Киеве превысило отметку в 10 тысяч - данные по районам

2020-08-13 14:39 108

Число инфицированных Covid-19 в Киеве превысило 10 тысяч, сообщил мэр города Виталий Кличко.

Так, за минувшие сутки выявили 133 больных, а за все время - 10002

На протяжении 24 часов заболели: 73 женщины в возрасте от 18 до 72 лет, 53 мужчины в возрасте от 21 до 75 лет, 5 девочек от 1 до 14 лет и 2 мальчика - 3 и 14 лет. Заболели в том числе и 6 медиков.

Госпитализировали 22 пациента. Еще два человека умерли.

 

За весь период пандемии коронавирус унес жизни 149 киевлян.

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