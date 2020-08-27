Детали ОСОБЕННОСТИ ПРОЖИВАНИЯ КОШКИ В ЧАСТНОМ ДОМЕ

2020-08-27 15:38 102

Если проживание домашнего питомца в квартире не вызывает особых раздумий о необходимости выпускать его на улицу, то владельцы частных домов часто сталкиваются с вопросом выгула животного на улице или во дворе.

Своевременная профилактика от паразитов и вирусных инфекций

Проживание питомцев в частном доме предусматривает их своевременную профилактику от вирусных инфекций и паразитов. Ежегодно должны проводиться прививочные процедуры от чумы, бешенства и вирусных инфекций. Во время прогулок на улице животное может подцепить клещей, блох и прочих паразитов, поэтому периодически нужно давать ему препараты в профилактических целях. Такие препараты назначает ветеринар при плановом осмотре питомца.

 Гуляя на улице, кошки могут контактировать с другими животными и подхватить от них респираторное заболевание или ввязаться в драку. Воспалительные процессы лучше устранять в ветеринарной клинике или под наблюдением ветеринара на дому.

Адаптация к уличным условиям

Если ваша кошка никогда не выходила на улицу одна, то приучать к такому мероприятию ее нужно очень аккуратно. Советуем начать процедуру с огражденной территории, а лучше с веранды или беседки. Для защиты от бегства лучше надеть ошейник и поводок. Процесс привыкания должен проходить постепенно:

 Пусть кошка обнюхает порог дома

  1. Затем расширит территорию исследования возле двери
  2. После привыкания пусть выйдет в беседку или веранду.

 Вы должны постоянно быть рядом с кошкой и не забывать про лакомства и полноценное питание. Заранее позаботьтесь купить вкусный корм для кошек в ALLO, игровые ленточки и игрушечные мышки для игры на улице.

 Вашу кошку могут сильно испугать на улице другие животные, шумные машины или резкие звуки. Учитывайте эти моменты и в течение двух недель постоянно контролируйте свою кошку. В то же время следите за тем, чтобы животное научилось самостоятельно прокладывать дорогу домой. После каждой прогулки вычесывайте его и мойте лапы. Если кошка сильно испачкалась после прогулки, то лучше помыть ее со специальным шампунем.

 

Еще новости в разделе "Детали"

ОСОБЕННОСТИ ПРОЖИВАНИЯ КОШКИ В ЧАСТНОМ ДОМЕ

2020-08-27 15:38 102

СМИ Заместителя генпрокурора Мамедова обвиняют в попытке жестко замять дело

2020-08-27 10:39 294

Суд признал незаконной ликвидацию банка "Премиум", — СМИ

2020-08-26 20:58 528

документ Дубинскому не удалось скрыть незадекларированную словацкую фирму от правоохранителей

2020-08-23 14:58 1749
Все статьи раздела "Детали"

Детали

ОСОБЕННОСТИ ПРОЖИВАНИЯ КОШКИ В ЧАСТНОМ ДОМЕ 2020-08-27 15:38 102
СМИ Заместителя генпрокурора Мамедова обвиняют в попытке жестко замять дело 2020-08-27 10:39 294
Суд признал незаконной ликвидацию банка "Премиум", — СМИ 2020-08-26 20:58 528
документ Дубинскому не удалось скрыть незадекларированную словацкую фирму от правоохранителей 2020-08-23 14:58 1749

Лента

15:45 Пожары в Калифорнии: ситуация вышла из под контроля, вмешались федеральные власти
15:38 ОСОБЕННОСТИ ПРОЖИВАНИЯ КОШКИ В ЧАСТНОМ ДОМЕ
15:16 По данным ЮНИСЕФ каждый третий школьник на карантине не смог учиться онлайн
14:41 Убийце Джона Леннона уже в одиннадцатый раз отказали в условно-досрочном
14:15 Исследование Института Роберта Коха дало ответ на ключевой вопрос по Covid-19
13:42 Германия до 14 сентября продлила самоизоляцию для въезжающих в страну
13:11 Нищета из-за пандемии грозит 100 млн человек - суровый прогноз Всемирного банка
фото 12:43 В Кривой Рог к Зеленскому прилетел заместитель госсекретаря США Стив Биган
12:16 Число новых случаев заражения в Украине снова резко возросло - где сейчас опасно
11:40 Сепаратисты Донбасса за сутки один раз нарушили режим прекращения огня