Украина фото Украина выпустила первый серийный самолет без российских деталей

2020-09-01 14:46 297

Госпредприятие "Антонов" выпустило планер первого серийного транспортного самолета Ан-178 без российских деталей.

"Это первый самолет, который складывается без единой российской детали. Нас обвиняют в том, что несколько лет мы не выпускали серийные самолеты. Но с началом военной российской агрессии в 2014 году мы потеряли не только рынок сбыта, но и рынок поставок важных компонентов. Некоторое время заняли импортозамещение и поиск новых поставщиков", - рассказал президент ГП "Антонов" Александр Лось в интервью "Укринформу".

По его данным, 2/3 оборудования этого самолета поставляются из США, а еще треть - отечественное оборудование.

"Причем проектную работу по замещению российских комплектующих мы провели за свой счет. На самом деле широкая международная кооперация предусматривалась еще в 2010-2011 годах при разработке проекта Ан-178. В 2015-2016 годах мы просто продолжили эту планомерную работу", - отметил президент предприятия.

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