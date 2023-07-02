ВОЙНА В Украине В районе Антоновского моста продолжается мощная боевая работа - Гуменюк

2023-07-02 15:30

 

Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что в районе Антоновского моста продолжается сильная боевая работа, в основном там контрбатарейная борьба, но подробностей пока не предоставляет.

Источник: Гуменюк в эфире телемарафона

Прямая речь Гуменюк: "Сейчас (в районе Антоновского моста - ред.) продолжается мощная боевая работа.

Акцент на контрбатарейной борьбе, потому что особенность нашей линии фронта - это действительно, что она пролегает через реку Днепр.

Причем ее русло несколько деформировано в результате катастрофы, когда рашисты взорвали Каховскую плотину".

Напомним: 1 июля ISW сообщал, что российские войска не смогли вытеснить защитников, численностью до 70 человек, с их укрепленных позиций под восточным пролетом Антоновского моста.

subscriber subscriber

Еще по теме

«Это меня ужасно раздражает». Валерий Залужный дал эксклюзивное интервью Washington Post о контрнаступлении

2023-07-02 10:30

Британская разведка рассказала о последствиях ударов ВСУ по мосту в Чонгаре

2023-06-28 22:05

Уже с 1 июля: в Украине изменится правила бронирования от призыва в ВСУ, что это значит

2023-06-28 16:48

Контрнаступление ВСУ: бойцы продвигаются на востоке, освободили территории на юге

2023-06-26 16:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В районе Антоновского моста продолжается мощная боевая работа - Гуменюк

2023-07-02 15:30

В Мелитополе прогремел мощный взрыв в районе базы роССиян - мэр

2023-07-02 14:30

У ВСУ есть новые успехи на Бахмутском направлении - Череватый

2023-07-02 13:30

Зеленский о повышении тарифов на воду: Позорное и непрофессиональное решение

2023-07-02 12:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В районе Антоновского моста продолжается мощная боевая работа - Гуменюк 2023-07-02 15:30
В Мелитополе прогремел мощный взрыв в районе базы роССиян - мэр 2023-07-02 14:30
У ВСУ есть новые успехи на Бахмутском направлении - Череватый 2023-07-02 13:30
Зеленский о повышении тарифов на воду: Позорное и непрофессиональное решение 2023-07-02 12:30