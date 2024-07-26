Boeing и Антонов подписали соглашение и совместном производстве беспилотников для ВСУ

Между корпорацией Boeing и украинской компанией Антонов подписано предварительное соглашение, которое может помочь совместному производству беспилотных систем для Украины. Об этом сообщает BreakingDefense.
Предусматривается инженерная поддержка от Boeing, логистическая поддержка и техническое обслуживание беспилотников (в частности, ScanEagle от Boeing).
По словам гендиректора Boeing Теда Колберта, это соглашение "демонстрирует постоянное сотрудничество с Антоновым.
Гендиректор ГП Антонов Евгений Гаврилов заявил, что сегодняшнее соглашение может способствовать дальнейшему развитию оборонной промышленности Украины.