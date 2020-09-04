Детали Новий голова Закарпатської митниці не поспішає підписуватись під наказом про призначення

2020-09-04 19:06 249

Новий голова Закарпатської митниці, вивчивши стан доходної частини "прибуткових тем", вирішив не ризикувати брати іпотеку та не поспішає підписуватись під наказом про призначення. 

Джерело, наближене до керівництва митниці, інформує:

«По ходу піонери красиво розводять дідуся Балогу. Проектування нового аеропорту в Мукачево, на який уряд виділив 30 млн, за недешевою протекцією колишнього "хазяїна Закарпаття" активно розпочинається. Але не в Мукачево».

А тим часом, венгри Закарпаття посварилися між собою. Дві проугорські місцеві політичні партії КМКС та УМДС не досягли компромісу щодо об’єднання списків.

Одна з них, УМДС, погодилась на пропозицію СН йти під провладним брендом. 25 жовтня угорська нацменшина має вибирати між угорськими угорцями та зеленськими угорцями.

Джерело

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