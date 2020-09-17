Украина Слуги народа избавились от попавшего в коррупционный скандал нардепа Юрченко

2020-09-17 16:14 288

Попавшего в скандал со взяткой народного депутата Александра Юрченко официально исключили из фракции Слуга народа. Об этом перед закрытием заседания сообщил вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

"Исключить Александра Юрченко из состава фракции" Слуга народа ", - заявил он.

Ранее НАБУ опубликовало запись переговоров нардепа и его помощника с детективом под прикрытием о предоставлении неправомерной выгоды.

Сегодня стало известно, что генпрокурор подписала подозрение Юрченко, а сам депутат написал заявление о выходе из фракции Слуга народа.

Александру Юрченко уже сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды и подстрекательстве к предоставлению взятки, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в четверг, 17 сентября.

По данным следствия, нардеп в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника взятку в 13 тысяч долларов за внесение предложений к законопроекту и в дальнейшем 200 тысяч долларов для подкупа народных депутатов - членов Комитета за голосование за представленные им предложения.

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