Политика Антикоррупционный суд оправдал депутата, обвиняемого в декларировании недостоверной информации

2023-03-17 15:37

Высший антикоррупционный суд в связи с недоказанностью состава уголовного правонарушения оправдал депутата от Слуги народа Юрия Камельчука, обвиняемого в декларировании недостоверной информации. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС в Facebook .

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор, которым признала народного депутата невиновным в совершении уголовного правонарушения – декларировании недостоверной информации.



Отмечается, что нардеп оправдан в связи с недоказанностью в его действиях состава уголовного правонарушения.



Напомним, в январе Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении депутата, обвиняемого во внесении заведомо недостоверных данных в ежегодную декларацию за 2020 год.



Камельчук не указал в декларации квартиру на Печерске в центре Киева стоимостью более 3,6 млн гривен, которая находилась у него в аренде с октября 2019 по октябрь 2021 года, и непогашенный кредит перед банком на общую сумму почти 49 тысяч долларов.

Напомним, что по состоянию на 13 марта текущего года декларации подали около 337 тысяч чиновников. Среди высокопоставленных чиновников декларации подали 29 народных депутатов, два министра (образования и обороны), два заместителя руководителя Офиса президента.