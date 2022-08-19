ВОЙНА В Украине «Слуга народа» подал законопроект, по которому служить в Армии будут только те, кто хочет и может

2022-08-19 16:30

Нардеп от «Слуги народа» Георгий Мазурашу раскритиковал отказ Владимира Зеленского на петицию о снятии запрета на выезд мужчин 18-60 лет.

Он объяснил, что, согласно Конституции, не может быть ограничений по признакам пола.

«Раз воспользовались тем, что в условиях военного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод граждан, и ограничили свободу передвижения и нарушили "право свободно покидать территорию Украины" (статья 33), тогда эти ограничения должны касаться либо всех, либо никого», – считает Мазурашу.

Также он высказал мнение, что нельзя запрещать выезд за границу на работу, поскольку в Украине работы нет, а гастарбайтеры являются «крупнейшими инвесторами в экономику Украины».

Кроме того, по мнению нардепа, «только очень оторванные от реалий» люди могут «серьезно рассчитывать по защите отечества на армию, в которую «загоняют силой», запретив выезд за границу и угрожая наказанием за уклонение».

Ранее он направил в Верховную Раду законопроект, согласно которому служить будут только те, кто хочет и может.

В пояснительной записке с отсылкой к мнениям участников боевых действий, утверждается: "На передовую направляют немотивированных, мобилизованных насильно граждан, которые на фронте доставляют лишние проблемы – они могут подвести подразделение, побратимов в ответственный момент, могут оставить позицию, убежать, сдаться в плен или даже хуже".

Для тех, кто воевать не хочет, есть альтернатива – трудиться на экономическом фронте, ведь на содержание одного военного должны работать 15-20 человек в тылу.