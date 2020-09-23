Украина КАРТА Украинцев предупредили о чрезвычайном уровне опасности

2020-09-23 15:14 327

С сегодняшнего дня и до конца недели на большей части территории Украины ожидается чрезвычайная пожароопасность. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупредили граждан.

"По данным Укргидрометцентра, 23-25 сентября в Украине, кроме большинства районов Черниговской области, будет чрезвычайный уровень пожарной опасности", – говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним, 23 сентября, на всей территории Украины ожидается сухая и теплая погода.

Как сообщает Гидрометцентр, на западе страны осадков не предвидится, температура воздуха днем 22-26 градусов. На востоке также без осадков, днем столбики термометров покажут 23-26 градусов выше нуля. Аналогичная погода ожидается и в центральных областях Украины. На севере страны синоптики также прогнозируют сухую погоду. Максимальная температура воздуха днем +25 градусов. В южном регионе без осадков, температура воздуха днем +21...+26.

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