Мир Пожары в Лос-Анджелесе: число жертв быстро растет, огонь никак не удается остановить

2025-01-14 08:25

Число жертв масштабного пожара в пригороде Лос-Анджелеса уже составляет 24 человека, однако местные власти прогнозируют, что их будет значительно больше. Огонь, почти полностью уничтоживший район Пасифик Палисейдс, до сих пор не утихает.

Пожарные самолеты сбрасывают воду и огнеупорные вещества на крутые холмы, чтобы остановить распространение пожара в Палисейдах к востоку. Наземным экипажам удалось спасти несколько домов.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что не исключает дальнейшегот роста числа жертв.

"Я отправил поисково-спасательные команды. У нас есть собаки для поиска трупов, и, вероятно, их будет гораздо больше", – сказал он в эфире телеканала NBC.

Ньюсом сказал, что пожары, вероятно, станут худшим стихийным бедствием в истории США "с точки зрения только расходов, связанных с ними".

По данным спасателей, пожары повредили или уничтожили 12 тысяч зданий. К воскресенью более 100 тысячам человек в округе Лос-Анджелес было приказано эвакуироваться, а еще 87 тысяч получили предупреждение об эвакуации.

За последние 24 часа пожар в Пасифике Палисейдс распространился еще на 1000 акров (400 гектаров), охватив еще больше домов. По данным пожарных, хотя 11% пожара в районе локализовано, он охватил более 22 тысяч акров (8900 гектаров).

В частности, огонь распространился на каньон Мандевилль, долину Сан-Фернандо и грозит перекинуться на Брентвуд - элитный район, являющийся домом для многих знаменитостей. Пламя также подступило к автостраде 405, проходящей с севера на юг.

Из-за сильного ветра все еще существует угроза расширения площади возгорания.