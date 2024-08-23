ВОЙНА В Украине Посольство США в Киеве предупредило о повышенной опасности вражеских атак 24 августа

2024-08-23 20:34

Посольство США в Киеве предупредило находящихся в Украине граждан Соединенных Штатов о повышенной опасности атак российских дронов и ракет в ближайшие дни. Сообщение опубликовано на сайте американского ведомства.

Предупреждение касается всех регионов Украины и связано с приближающимся Днем Независимости, который отмечается 24 августа.

В частности, дипломаты рекомендовали гражданам США, которые находятся в Украине:

  • Следить за обновлениями в местных СМИ.
  • Заблаговременно определить ближайшие укрытия на случай объявления воздушной тревоги.
  • Немедленно переместиться в укрытие при объявлении тревоги.
  • Следовать указаниям украинских официальных лиц и служб экстренного реагирования в случае чрезвычайной ситуации.

Посольство призвало граждан быть особенно бдительными как днем, так и ночью, учитывая возможность атак в любое время.

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