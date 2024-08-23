Посольство США в Киеве предупредило о повышенной опасности вражеских атак 24 августа

Посольство США в Киеве предупредило находящихся в Украине граждан Соединенных Штатов о повышенной опасности атак российских дронов и ракет в ближайшие дни. Сообщение опубликовано на сайте американского ведомства.
Предупреждение касается всех регионов Украины и связано с приближающимся Днем Независимости, который отмечается 24 августа.
В частности, дипломаты рекомендовали гражданам США, которые находятся в Украине:
Посольство призвало граждан быть особенно бдительными как днем, так и ночью, учитывая возможность атак в любое время.