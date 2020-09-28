Детали видео Дорогий ресторан, танці та салют: Петро Порошенко гучно відсвяткував день народження у день жалоби

2020-09-28 12:31 183

В суботу, 26 вересня, екс-Президент Петро Порошенко із розмахом відсвяткував свій 55-ий день народження у елітному ресторані в центрі столиці.

Незважаючи на те, що 26 вересня було оголошено днем жалоби за загиблими курсантами та офіцерами Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба, колишній Президент гучно та весело святкував свій день народження.

“З днем народження, Петро Олексійовичу! Ганьба Вам! Зранку пост на своїй офіційній сторінці про жалоби та співчуття, а ввечері музика, алкоголь та салют. Кожного разу, коли нам здається, що ви вже показали себе у всій красі, вам вдається впасти ще нижче в очах українців!”, - написала Олександра Мазур на сторінці екс-Президента.

За словами очевидців, охорона ресторану не пускала відвідувачів до ВІП зали ресторану і повідомила, що у відповідному залі відбувається спец обслуговування високопосадовця, проте на запитання про Петра Порошенкакатегорично відповідали, що його немає у приміщенні.

Пізніше, біля входу у заклад, де відбулося святкування з'явився Юрій Федоров, голова охорони колишнього Президента, чим підтвердив той факт, що Порошенко святкував день народження у ресторані “Notonlyfish”.

“Охорона Порошенко ніколи не відрізнялась чемністю та толерантністю, проте змушувати охорону ресторану використовувати силу, у випадку, якщо люди не йдутьвід входу в заклад – це занадто”, - коментували перехожі.

За їх словами, Федоров спочатку сам нахабно спілкувався з гостями ресторану, а потім дав розпорядження охороні ресторану застосовувати силу, аби зупинити запитання про Порошенко та приховати той факт, що екс-голова країни знаходиться у закладі.

Вечір закінчився яскравим салютом, що було видно в багатьох районах Києва.

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