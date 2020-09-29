Украина КАРТА Сегодня Украину накроют проливные дожди, но холодно не будет

2020-09-29 10:39 360

29 сентября в Украине ожидаются грозовые ливни, но понижения температуры ждать не стоит. По данным синоптиков, температура днем в среднем поднимется до +24.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра, в северной и центральной части Украины ожидаются дожди, днем будет 19-21 градус тепла, а ночью – 9-13 выше нуля.

На востоке без осадков, днем будет 19-24 градуса тепла, а ночью - 11-16 с отметкой "плюс".

На юге синоптики прогнозируют ливни и грозы, дневная температура составит от +22 до +24, а ночью – от +13 до +16.

На западе также дожди, днем температура повысится до 18-21 градусов выше нуля, а ночью – +5...+11.

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