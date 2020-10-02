Детали фото В столице прошел турнир бальных танцев для непрофессионалов

2020-10-02 12:08 192

Состоялся первый международный турнир бальных танцев в категории Pro Am в Украине «Phoenix Ballroom Festival».

Pro Am — это известное во всем мире направление бальных танцев, в котором пара состоит из профессионального танцора и ученика.Причем профессионал выступает как в роли партнера, так и в роли тренера. Отсюда и название «Professional-Amateur» («профессионал-любитель»). В качестве примера можно вспомнить известный проект «Танцы со звездами», где в паре всегда есть один профессиональный танцор и один актер или звезда эстрады. Одна из самых важных идей ProAm-движения – развитие бальных танцев не только в узком кругу профессиональных танцоров, а также среди всех, кто хочет танцевать и участвовать в соревнованиях, но не занимался с ранних лет.В системе ProAmпары делятся по возрастным категориям.

В первом «Phoenix Ballroom Festival» в Киеве приняли участие 36 пар, а сам турнир длился около 10 часов. Участникисоревновалисьвкатегорияхsingle dance, dance challenge, scholarship, championship. Среди жюри - вице-чемпион международного открытого чемпионата Рrofessional rising star UK и участник первого телевизионного шоу «Танцы со звездами» Игорь Яременко, мастер спорта международного класса, чемпионка Blackpool Dance Festival, двукратная вице-чемпионка UK Open Championship Катерина Круть, вице-чемпион чемпионата Европы и бронзовый призер чемпионата мира по ST секвею Руслан Головащенко, мастер спорта международного класса Татьяна Омельченко, хореограф-постановщик «Танцев со звездами» и других телевизионных шоу Оксана Самойловская и др. Главный режиссер танцевального турнира «Phoenix Ballroom Festival- 2020» - суперфиналист телепроекта «Х-фактор» Кир Каплуновский.

Победителями первого в Украине «Phoenix Ballroom Festival» стали Ольга Попович и Владимир Николаев (категория American Smoothscholarship B), Татьяна Ляпунова и Владимир Николаев (Phoenix Championship Argentine Tango), Оксана Савчин и Сергей Дороговцев (International Standart C), Галина Августин и Филипп Винокуров (International Latin B), Алена Стець и Владислав Урсатий (Phoenix Championship LAB), Наталья Коваль и Юрий Огньов (Phoenix Championship St A), Оксана Власпенко и Владимир Николаев (Phoenix Championship Rhythm A), Марина Калуга и Евгений Заславский (Phoenix Championship Rhythm B).

Следующий турнир состоится 15 мая 2021-го года в Одессе. Организаторы мероприятия планируют его проводить дважды в год.