Украина КАРТА Сегодня в Украине будет дождливо, но резкого похолодания ждать не стоит

2020-10-06 12:14 279

6 октября в Украину придут дожди. Синоптики прогнозируют осадки в западных областях, а также в Житомирской, Винницкой, и Киевской.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра Украины, на западе днем будет от +18 до +21, а ночью – 12-15 градусов тепла.

На территории северных областей днем будет +18...+21 градус тепла, а ночью - от 11 до 14 выше нуля.

В восточных и центральных областях днем будет от 19 до 23 градусов тепла, а ночью – от +10 до +13. На юге страны днем будет от +20 до +24, а ночью – от +12 до +18.

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