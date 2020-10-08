Украина КАРТА Прогноз погоды: Сегодня Украину снова накроют сильные дожди с грозами

2020-10-08 12:41 183

Сегодня на большей части территории Украины ожидаются сильные дожди с грозами.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, практически во всех западных, северных и центральных регионах, кроме Сумской и Полтавской областей, а также в Одесской области ожидаются грозовые дожди. Температура на западе воздуха днем будет +14...+19, ночью - +10...+14 градусов.

В центре и на востоке страны Температура воздуха днем составит +18...+21, а ночью - +11...+15. На юге днем +21...+25 градусов, а ночью +15...+18. На востоке страны будет солнечно и тепло - днем +18...+23, ночью - +7...+12.

В Киеве 8 октября также ожидается дождь с грозой. Днем термометры покажут +17...+19, а вот ночью похолодает до +13...+15.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире