Мир Воры обнесли роскошный особняк Криштиану Роналду на Мадейре

2020-10-09 21:36 273

Роскошный особняк форварда "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду обокрали.

Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел на Мадейре, когда игрок участвовал в товарищеском матче со сборной Испании. Известно, что злоумышленник проник в дом футболиста через открытую дверь гаража.

Что именно было украдено - не сообщается. Известно, что среди пропавших вещей оказалась футболка "Ювентуса" с автографом Роналду стоимостью порядка £180.

"Полицейские осмотрели место происшествия, а позднее сообщили, что личность вора удалось установить благодаря камера видеонаблюдения. Но он все еще остается на свободе", - говорится в сообщении.

Напомним, футболист купил роскошный дом на острове в 2015 году у местного дизайнера Нини Андраде Силва. Семиэтажный особняк в Фуншале, откуда футболист родом, находится у входа в порт Фуншала, рядом с отелем Savoу. Реконструкция купленного дома обошлась Роналду в £7 млн. Футболист переехал туда в 2019 году вместе со своей семьей.

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