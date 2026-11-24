Світ Нікол Пашинян представив проєкт нової конституції Вірменії - громадянам дали змогу пропонувати свої зміни

2026-11-24 11:28

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян представив проєкт нової конституції країни. Документ опублікували на спеціальній онлайн-платформі, де громадяни можуть ознайомитися з його текстом і запропонувати власні зміни. Про це глава уряду повідомив у Facebook.

За його словами, платформу створили, щоб кожен охочий міг долучитися до обговорення майбутнього основного закону країни. "Це твоя конституція", – наголосив Пашинян.

Згодом прем’єр виступив у прямому ефірі та пояснив, яке значення, на його думку, матиме ухвалення нового документа для відносин із сусідньою країною. Як повідомляє News.am, він заявив, що після цього Вірменія не лише підпише й ратифікує мирну угоду з Азербайджаном, а й зможе досягти "непорушного миру".

"Це безпрецедентна й історична ситуація", – сказав Пашинян. Він також назвав майбутні зміни "новим етапом в історії" Вірменії, пов’язавши їх із перспективою миру, незалежності та зміцнення держави.

Питання конституційних змін уже ставало однією з умов мирного врегулювання. У 2024 році президент Азербайджану Ільхам Алієв заявляв, що мир із Вірменією можливий лише після внесення змін до її конституції.

Ще 7 грудня 2023 року лідери двох країн підписали спільну заяву про подальші кроки з нормалізації відносин і встановлення миру.