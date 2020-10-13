Украина КАРТА Прогноз погоды на сегодня: В Западных областях и на юге ожидаются дожди

2020-10-13 11:10 177

Сегодня, 13 октября в Украине местами пройдут дожди. При этом в части областей будет сухо, а максимальная температура днем поднимется до +24.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, в западных областях пройдут дожди, днем воздух прогреется до +20 градусов.

А вот на востоке осадков не ожидается, дневная температура воздуха - +21...+23. В центральном регионе преимущественно сухо, только в Винницкой области возможны дожди. Температура воздуха днем - 18-23 градуса выше нуля. На севере также без осадков, днем столбики термометров покажут 18-23 тепла. На юге пройдут дожди, на остальной территории региона - сухо. Температура воздуха днем - до 24 градусов.

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