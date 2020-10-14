Мир Турция снова начала поиск газовых месторождений в Средиземном море

2020-10-14 09:12 279

Турция снова отправила в восточную часть Средиземного моря свое разведывательное судно Oruc Reis для проведения сейсмических исследований по поиску газовых месторождений. 

В связи с этим Греция потребовала от Евросоюза ввести санкции против Анкары из-за прав на разведку шельфа. Министерство иностранных дел Греции охарактеризовало новый рейс турецкого судна как "серьезную эскалацию" и "прямую угрозу миру в регионе".

Представитель правительства Греции Стелиос Петсас сказал, что Турция сделала противоположное тому, что она должна была сделать, и ЕС не нужно ждать два месяца, прежде чем принять более радикальные меры в отношении Анкары.

В свою очередь министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара проводит операции в пределах ее континентального шельфа и ожидает, что Греция воздержится от шагов по эскалации напряженности.

"Военно-морской флот будет обеспечивать необходимое сопровождение и защиту наших судов по мере необходимости", - заявил Акар.

Министр энергетики Фатих Донмез написал в Twitter, что Турция "продолжит изучать, копать и защищать свои права".

Напомним, в прошлом месяце Анкара отозвала судно из спорных вод в восточном Средиземноморье, чтобы "открыть путь для дипломатии" перед саммитом ЕС, на котором Кипр добивался санкций против Турции. 

Ранее на саммите ЕС заявили, что накажут Турцию, если она продолжит операции в регионе, и что санкции могут быть введены уже в декабре.

Министерство иностранных дел Турции заявило, что Греция не имеет права препятствовать ее операциям, которые проводятся в 15 км от Турции и в 425 км от материковой части Греции.

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