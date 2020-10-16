Украина КАРТА Сегодня в Украину придут дожди, но похолодания ждать не стоит

2020-10-16 12:15 228

Сегодня, 16 октября, в некоторых областях Украины пройдут дожди. Но холодно не будет, температура днем поднимется до +24.

Как указано в пятничном прогнозе Гидрометцентра, на западе страны ожидаются дожди, дневная температура воздуха 9-15 градусов выше нуля. На востоке страны преимущественно без осадков, только в Харьковской области пройдут дожди. Днем воздух прогреется до +23. В центральном регионе преимущественно сухо, только в Полтавской области возможны дожди. Дневная температура воздуха в регионе - +16...+22. На севере страны пройдут дожди, днем столбики термометров покажут 12-16 градусов.  В южных областях без осадков, дневная температура воздуха - 21-24 тепла.

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