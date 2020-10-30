Культовая американская компания Harley-Davidson презентовала свой первый электровелосипед Serial1 и анонсировала старт продаж весной 2021 года.
“Название электровелосипеда Serial1 - это отсылка к названию первого мотоцикла Harley-Davidson Serial Number One, который выпустили в 1903 году”, - сообщет The Verge.
Эксперты отмечают, что белый цвет шин, черная рама, кожаное седло и расположение руля также напоминают дизайн первой модели.
В компании заявили, что преследуют цель “создать инновационные электрические велосипеды, которые превращают любую поездку в приключение”.
Напомним, сегодня собственные электровелосипеды разрабатывают и другие производители мотоциклов (Triumph, Ducati), а также ряд крупных автопроизводителей, включая BMW, Audi, Jeepи другие компании.
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