фото-видео фото + видео Harley-Davidson выпустил свой первый электровелосипед - продажи стартуют весной

2020-10-30 21:36 90

Культовая американская компания Harley-Davidson презентовала свой первый электровелосипед Serial1 и анонсировала старт продаж весной 2021 года.

“Название электровелосипеда Serial1 - это отсылка к названию первого мотоцикла Harley-Davidson Serial Number One, который выпустили в 1903 году”, - сообщет The Verge.

Эксперты отмечают, что белый цвет шин, черная рама, кожаное седло и расположение руля также напоминают дизайн первой модели.

В компании заявили, что преследуют цель “создать инновационные электрические велосипеды, которые превращают любую поездку в приключение”.

Напомним, сегодня собственные электровелосипеды разрабатывают и другие производители мотоциклов (Triumph, Ducati), а также ряд крупных автопроизводителей, включая BMW, Audi, Jeepи другие компании.

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