Украина Синоптик рассказала, когда в Украину вернется сухая и комфортная погода

2020-11-04 21:30 549

 

В Украине в четверг, 5 ноября, будет дождливо, осадки вероятны в северных и западных областях. А к концу недели, 6-8 ноября погода будет сухой.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Мощный огромный антициклон - область высокого атмосферного давления и сухой погоды - раскинул свои метеорологические лапы от Ирландии через всю континентальную Европу в Украину. И этот антициклон будет блокировать дожди в Украине весь конец недели - 6, 7 и 8 ноября. Он бы и завтра блокировал, если бы не был таким большим и ленивым, как настоящий кот. Поэтому и пропустит завтра мышь-фронт в наши западные и северные области", - написала Диденко.

По ее данным, в северных и западных областях 5 ноября пройдут дожди. На остальной территории Украины существенных осадков в четверг не ожидается. Однако вероятны туманы. Видимость может ухудшаться до 200-400 метров, а в низинах и до 50-100 метров.

Температура воздуха 5 ноября, по словам Диденко, в западных и северных областях будет низкой, днем ​​+6...+11 градусов. В центральной части ожидается +8...+12 градусов. На востоке очень столбики термометров поднимутся до + 10...+14 градусов. В южной части - +12...+15 градусов.

В Киеве 5 ноября атмосферный фронт принесет дождливую пасмурную погоду. В течение дня температура воздуха составит около +9 градусов.

"В пятницу, субботу и воскресенье в Украине антициклон прогонит всех дождевых мышей, атмосферный фронт растворится и уйдет дальше, осадков не будет, весь уик-энд можно планировать лес, парки, походы вокруг дома, словом, любые планы на свежем воздухе заносите в график", - написала синоптик.

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