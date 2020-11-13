Украина фото На Окружной Киева такси влетело в киоск, есть жертвы и пострадавшие

2020-11-13 10:39 126

В Киеве на Окружной произошло ДТП между двумя автомобилями, в результате которого такси Uber вылетело на остановку транспорта, где стояли люди и врезалось в киоск.

Как сообщает сообщество "Киев Сейчас" в Telegram, по предварительным данным, два человека погибли, двое травмированы. Однако, информация еще уточняется.

По другим данным известно, что Hyundai сбил троих. Предварительно, погибла девушка. Мужчина и женщина получили серьезные травмы. Еще одного мужчину зажало.

ДТП произошло на Окружной напротив Электронмаша рано утром.

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