В Киеве на Окружной произошло ДТП между двумя автомобилями, в результате которого такси Uber вылетело на остановку транспорта, где стояли люди и врезалось в киоск.
Как сообщает сообщество "Киев Сейчас" в Telegram, по предварительным данным, два человека погибли, двое травмированы. Однако, информация еще уточняется.
По другим данным известно, что Hyundai сбил троих. Предварительно, погибла девушка. Мужчина и женщина получили серьезные травмы. Еще одного мужчину зажало.
ДТП произошло на Окружной напротив Электронмаша рано утром.
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