Новая рабочая неделя в Украине начнется с заметного похолодания. Так, уже 16 ноября местами пройдут дожди со снегом. Столбики термометров днем впервые опустятся до -5 градусов.
Как указано в прогнозе Гидрометцентра, на западе страны ожидается облачная погода, температура воздуха днем +6...+9 градусов. На востоке страны ожидаются осадки в виде дождей и снега, дневная температура воздуха 0...-5.
В центральных областях, в частности в Кировоградской и Черкасской, пройдут дожди со снегом. Днем столбики термометров покажут -2...+7.
На севере страны осадков не ожидается, дневная температура воздуха -3...+6 градусов. На юге страны осадков не ожидается, днем воздух прогреется до +8.
Также сегодня в стране ожидается сильный туман, на дорогах значительно упадет видимость.
"По данным Укргидрометцентра, утром 16 ноября в большинстве областей туман, видимость – 200-500 м (I уровень опасности – желтый)", – говорится в сообщении ГосЧС.
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