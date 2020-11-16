Украина КАРТА Прогноз погоды: сегодня ожидается туман и первый снегопад, похолодает до -5°C

2020-11-16 11:15 140

Новая рабочая неделя в Украине начнется с заметного похолодания. Так, уже 16 ноября местами пройдут дожди со снегом. Столбики термометров днем впервые опустятся до -5 градусов.

Как указано в прогнозе Гидрометцентра, на западе страны ожидается облачная погода, температура воздуха днем +6...+9 градусов. На востоке страны ожидаются осадки в виде дождей и снега, дневная температура воздуха 0...-5.

В центральных областях, в частности в Кировоградской и Черкасской, пройдут дожди со снегом. Днем столбики термометров покажут -2...+7.

На севере страны осадков не ожидается, дневная температура воздуха -3...+6 градусов. На юге страны осадков не ожидается, днем воздух прогреется до +8.

Также сегодня в стране ожидается сильный туман, на дорогах значительно упадет видимость.

"По данным Укргидрометцентра, утром 16 ноября в большинстве областей туман, видимость – 200-500 м (I уровень опасности – желтый)", – говорится в сообщении ГосЧС.

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