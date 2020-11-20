Коронавирус фото Наборы для самостоятельного тестирования на коронавирус уже попали в продажу

2020-11-20 14:47 343

Власти США одобрили свободную продажу наборов для теста на коронавирус, который можно сделать без привлечения медиков и лабораторий.

Пока новый простой тест можно купить по рецепту, его цена составляет порядка 50 долларов.

Как сообщает Интерфакс, набор уже получил разрешение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Применять его смогут лица возрастом от 14 лет, если врачи подозревают у них заражение коронавирусом. Для этого нужно взять через нос мазок из носоглотки. Результат должен быть готов в течение 30 минут.

Ранее сообщалось, что американская компания Cellex заявила создании первого экспресс-тест на COVID-19 с применением искусственного интеллекта, который можно проводить в домашних условиях за 15 минут.

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