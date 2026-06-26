ВІЙНА В Україні НМТ 2026: умови тестування можуть змінити, а прохідний бал значно знизити

2026-06-26 14:36

В Україні можуть кардинально переглянути умови НМТ.

Омбудсман Дмитро Лубінець звернувся до уряду та МОН із пропозицією знизити прохідний бал НМТ.

Причини ініціативи:

повітряні тривоги під час тестування

тривале перебування в укриттях

технічні збої

відсутність можливості апеляції результатів.

Також пропонується:

повернути право на оскарження результатів публікувати правильні відповіді після завершення тестування.

«Для учасників, які з об’єктивних причин не змогли завершити або скласти тестування під час основної сесії, передбачена участь у додатковій сесії», — додали в Міністерстві освіти.

Разом з цим вимога мати мінімум 150 конкурсних балів (навіть на контракт) діє для медичних спеціальностей, права, міжнародних відносин та публічного управління.

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