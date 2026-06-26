НМТ 2026: умови тестування можуть змінити, а прохідний бал значно знизити

В Україні можуть кардинально переглянути умови НМТ.
Омбудсман Дмитро Лубінець звернувся до уряду та МОН із пропозицією знизити прохідний бал НМТ.
Причини ініціативи:
Також пропонується:
«Для учасників, які з об’єктивних причин не змогли завершити або скласти тестування під час основної сесії, передбачена участь у додатковій сесії», — додали в Міністерстві освіти.
Разом з цим вимога мати мінімум 150 конкурсних балів (навіть на контракт) діє для медичних спеціальностей, права, міжнародних відносин та публічного управління.
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