ВІЙНА В Україні НМТ 2026: умови тестування можуть змінити, а прохідний бал значно знизити

2026-06-26 14:36

В Україні можуть кардинально переглянути умови НМТ.

Омбудсман Дмитро Лубінець звернувся до уряду та МОН із пропозицією знизити прохідний бал НМТ.

Причини ініціативи:

  •  повітряні тривоги під час тестування
  • тривале перебування в укриттях
  •  технічні збої
  •  відсутність можливості апеляції результатів.

Також пропонується:

  1.  повернути право на оскарження результатів
  2.  публікувати правильні відповіді після завершення тестування.

«Для учасників, які з об’єктивних причин не змогли завершити або скласти тестування під час основної сесії, передбачена участь у додатковій сесії», — додали в Міністерстві освіти.

Разом з цим вимога мати мінімум 150 конкурсних балів (навіть на контракт) діє для медичних спеціальностей, права, міжнародних відносин та публічного управління.



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