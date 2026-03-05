Життя В Україні стартувала реєстрація уснів для участі в національному мультипредметному тесті

2026-03-05 16:44

В Україні у четвер, 5 березня, розпочалася реєстрація для участі в основній сесії національного мультипредметного тесту (НМТ) 2026 року, яка триватиме до 2 квітня. Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти.



Для успішної реєстрації достатньо виконати наступні кроки: зареєструвати персональний кабінет учасника НМТ; перевірити правильність введення даних і за потреби їх відредагувати; заповнити реєстраційні дані (адресу електронної пошти, телефон, категорію випускника, навчальні предмети, населений пункт, де планується проходити НМТ); завантажити необхідні документи.



"Якщо ж усе зазначено правильно - надсилайте на опрацювання до регіонального центру оцінювання якості освіти, натиснувши на кнопку "Надіслати на обробку", - зазначили в УЦОЯО.

У центрі наголосили, що якщо не натиснути на кнопку "Надіслати на обробку" - регіональний центр оцінювання якості освіти не зможе опрацювати внесені дані, тож учасника не буде зареєстровано для участі в НМТ.

Далі, якщо не буде зауважень до надісланих на обробку копій документів - через 10 календарних днів у персональному кабінеті учасника НМТ з’явиться підтвердження успішної реєстрації, і тоді можна самостійно сформувати Сертифікат національного мультипредметного тесту 2026 року.

"Рекомендуємо переглядати інформацію в персональному кабінеті учасника НМТ, і якщо в ньому замість сертифіката буде запис про потребу виправити недоліки, вам потрібно якнайшвидше це зробити. Інформацію про те, які саме документи потребують доопрацювання, буде зазначено в повідомленні. Виправити і повторно надіслати все на перевірку можна до 7 квітня", - розповіли у центрі.

Національний мультипредметний тест у 2026 році буде проходити за минулорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій; перелік предметів НМТ залишається незмінним - вступники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література. Усі результати НМТ, починаючи з 2023 року, залишаються чинними й можуть бути використані під час вступу у 2026 році.

Основна сесія НМТ-2026 відбудеться з 20 травня до 25 червня, а додаткова пройде 17-24 липня, а реєстрація триватиме з 5 березня до 2 квітня і 11-16 травня відповідно.