Украина КАРТА Прогноз погоды на сегодня: осенние холода немного отступят

2020-11-23 10:42 98

Начало новой рабочей недели принесет украинцам небольшое потепление. После ночных заморозков до - 11 и мокрых снегопадов погода в стране станет более благоприятной. Так, 23 ноября в некоторых областях Украины пройдут дожди, максимальная температура воздуха днем +9.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, на западе страны будет преимущественно дождливо, только в Хмельницкой и Черновицкой областях ожидается сухая погода. Дневная температура воздуха в регионе 3-6 градусов выше нуля. На востоке без осадков, днем столбики термометров покажут 0...+2 градуса.

В центре страны осадков также не ожидается, температура воздуха днем до +6.

На севере синоптики прогнозируют ясную погоду, дневная температура воздуха +1...+6 градусов. На юге страны без осадков и теплее всего, здесь воздух прогреется до +9 градусов.

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Украинцев предупредили о скачке тарифов на газ 2020-11-22 14:00 5754
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