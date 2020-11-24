Украина фото В среду в Украине потеплеет до +9. Карта погоды

2020-11-24 22:00 70

В среду, 25 ноября, в Украине будет прохладная, но без сильных морозов погода с небольшим дождем на левобережье. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе страны - без осадков. Ночью температура воздуха опустится до -1 до +2 градусов, а днем потеплеет до +4-9.

В восточных регионах 0 облачно, ночью 0-2 градуса. В дневные часы +3-5. Ожидаются осадки в виде дождя.

На севере Украины облачная погода, мелкий дождь. Температура воздуха ночью от -1 до +2 градусов, днем потеплеет до +4-6.

В южных областях без осадков. Ближайшей ночью 0-2 градуса. Днем потеплеет до + 6-9 градусов.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире