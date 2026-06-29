ВІЙНА В Україні Єврокомісія розглядає можливість позбавити тимчасового захисту українських чоловіків 25-60 років

2026-06-29 08:26

Єврокомісія пропонує продовжити ще на один рік – до 4 березня 2028 року – дію механізму тимчасового захисту для біженців з України. Але з переліку осіб, які можуть розраховувати на притулок, будуть виключені чоловіки призовного віку. Про це сказав єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер на брифінгу у Брюсселі, повідомляє ЄП.

"Ми сьогодні представляємо пропозицію щодо продовження тимчасового захисту ще на один рік… – до 4 березня 2028 року", – заявив він.

Водночас Бруннер повідомив, що пропозиція Єврокомісії "враховує оборонні потреби України, що еволюціонують, та її потреби у відновленні".

"Наша пропозиція передбачає, що тимчасовий захист не повинен надаватися новоприбулим особам, яким не дозволено виїжджати з України через їхні військові зобов'язання згідно з українським законодавством. Це те, про що Україна нас просила, і це те, що ми робимо", – сказав єврокомісар.

Бруннер додав, що це питання "широко обговорювалося з нашими українськими партнерами, нашими українськими друзями, а також, звісно, з нашими державами-членами".

На його думку, таке рішення "захистить сім'ї, які побудували життя в Європі та інтегрувалися в приймаючі суспільства, наприклад, знайшовши роботу, роблячи внесок в економіку ЄС, вивчаючи мову, відвідуючи школу, відкриваючи бізнес".

Видання пише, що тепер Рада ЄС має обговорити і затвердити пропозицію Єврокомісії. Рішення щодо статусу українських біженців буде ухвалено в липні, а якщо ж не вдасться – то в вересні.

Нагадаємо, введена в дію в березні 2022 року Директива про тимчасовий захист надала мільйонам українців доступ до низки прав у ЄС, не перевантажуючи при цьому систему надання притулку. Спочатку вона була задумана як короткостроковий надзвичайний захід, але її дія неодноразово продовжувалася. 

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