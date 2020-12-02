Украина Как оплатить штраф за нарушение ПДД в Украине - появился новый простой способ

2020-12-02 08:12 175

Уплатить штрафы за нарушение ПДД в Украине стало гораздо проще. Мобильное приложение Министерства внутренних дел Украины "Штрафы ПДД" теперь доступны для IOS. Ранее оно было доступно только для гаджетов, работающих на операционной системе Android. 

Как сообщает пресс-служба МВД, приложение позволяет не только уплатить штрафы, которые уже вынесены, но и получать уведомления о новых постановлениях или изменениях их статуса.

Также в приложении есть информация о размещении на карте камер автоматической фиксации нарушений ПДД.

"С помощью приложения можно легко выполнить поиск постановлений, оформленных на транспортное средство, а также оформить подписку на получение уведомлений о вынесении новых постановлений. Не надо ждать пока она поступит в ваш почтовый ящик, а сразу оплатить его онлайн. Кроме того, можно получить скидку 50% при оплате в течение 10 дней с момента получения уведомления о штрафе", - отметили в МВД.

Напомним, единственным и самым эффективным способом избежать штрафов за нарушение скоростного режима и других требований ПДД в Украине является выполнение правил дорожного движения. Каким-либо образом перехитрить современные системы камер автоматической фото-видеофиксации нарушений невозможно.

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