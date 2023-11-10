ВОЙНА В Украине В приложении Дія появилась возможность уплатить штраф без похода в суд и бумажной волокиты

2023-11-10 08:26

Министерство цифровой трансформации информирует, что отныне украинцы могут получить электронное постановление по делу об административном нарушении и уплатить штраф в Дії не выходя из дома.

К админправонарушениям относятся мелкое хулиганство, несвоевременная уплата налогов, нарушение общественного спокойствия, правил дорожного движения или правил торговли. За них предусмотрена административная ответственность, в частности, штраф. Отныне его можно уплатить в несколько кликов в Дії без походов в суд и очереди.

Для этого необходимо:

  1. Авторизоваться в приложении Дія.
  2. Перейти в раздел Послуги - Штрафи - Судові штрафи.
  3. Выбрать нужный штраф и уплатить его.

Или:

  • Перейти в раздел Послуги - Судові справи.
  • Выбрать судебное дело, по которому выписан штраф. Вы увидите об этом отметку на карточке.
  • Уплатить штраф
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Секретарь СНБО Данилов рассказал, от чего зависит окончание войны в 2024 году 2023-11-09 22:15
Украине для победы нужно одновременно бороться, вооружаться и вести переговоры, - Bloomberg 2023-11-09 21:37
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