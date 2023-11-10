В приложении Дія появилась возможность уплатить штраф без похода в суд и бумажной волокиты

Министерство цифровой трансформации информирует, что отныне украинцы могут получить электронное постановление по делу об административном нарушении и уплатить штраф в Дії не выходя из дома.
К админправонарушениям относятся мелкое хулиганство, несвоевременная уплата налогов, нарушение общественного спокойствия, правил дорожного движения или правил торговли. За них предусмотрена административная ответственность, в частности, штраф. Отныне его можно уплатить в несколько кликов в Дії без походов в суд и очереди.
Для этого необходимо:
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