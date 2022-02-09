Курьезы Из-за неуплаты 7 тысяч гривен штрафов у киевлянки изъяли автомобиль

2022-02-09 09:21

У жительницы Киева, накопившей 13 штрафов за нарушение правил дорожного движения, изъяли автомобиль.

Как сообщила пресс-служба Минюста в ФБ, сумма штрафов составила 7167 грн.

Постановления о взыскании штрафов переданы в Святошинский районный отдел Государственной исполнительной службы.

"В настоящее время автомобиль должницы изъят и будет находиться на штрафплощадке, пока владелица не оплатит задолженность. Или арестованное имущество должницы будет реализовано на электронном аукционе OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины)", – отметили в ведомстве.

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